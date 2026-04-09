Al via la terza edizione del premio giornalistico Tg Poste

È iniziata la terza edizione del premio giornalistico Tg Poste, un’iniziativa promossa da Poste Italiane. Fino al 30 giugno, i giovani talenti del settore possono inviare le proprie candidature per partecipare. La competizione mira a individuare giornalisti emergenti che si distinguano per un approccio originale nel raccontare le notizie e per l’uso di un linguaggio efficace. Il premio si rivolge a chi desidera mettere alla prova le proprie capacità nel campo dell’informazione.

Il premio giornalistico Tg Poste riparte con la terza edizione. Fino al 30 giugno sarà possibile candidarsi all’iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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