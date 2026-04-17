A sei miglia da Reggio un viaggio tra le rovine della gloriosa città di Sant’Agata | come partecipare

A circa sei miglia da Reggio, si trova il sito archeologico di Sant’Agata, un luogo poco frequentato che conserva resti di una antica città. Per visitarlo, è possibile organizzare un’escursione guidata o arrivarci con mezzi propri, seguendo le indicazioni stradali. Il sito si presenta come un insieme di rovine che testimoniano un passato ricco di storia, ancora parzialmente sepolto sotto la vegetazione e il terreno circostante.

Un viaggio nel tempo, a pochi chilometri dalla città, per riscoprire uno dei luoghi meno conosciuti del territorio reggino. Con l’iniziativa “A sei miglia da Reggio”, Atam SpA, attraverso l’Infopoint “Turismo & Mobilità”, propone un’esperienza articolata in due momenti: un incontro di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Concerto in onore di Sant’Agata: il Teatro Massimo Bellini rinnova l’omaggio all'illustre Patrona della città CataniaUn gesto che si fa rito civile e culturale, riaffermando il legame inscindibile tra Catania e la sua Patrona, nel segno di una tradizione che... Sant’Agata si ritrova in piazza Borgo per la prima volta nella storia della città.**Sant’Agata, comincia la festa: le candelore, il corteo e la sfilata delle carrozze del Senato Venerdì, 6 febbraio 2026** *Coperto con pioggia... Contenuti utili per approfondire Si parla di: A sei miglia da Reggio: un viaggio tra le rovine della gloriosa città di Sant’Agata | INFO. ‘A sei miglia da Reggio’: tra i ruderi dell’antica Sant’Agata la camminata culturale con ATAMUn percorso turistico/escursionistico accessibile e adatto anche ai bambini, pensato per essere vissuto in compagnia e in un clima di condivisione ... citynow.it A sei miglia da Reggio: un viaggio tra le rovine della gloriosa città di Sant’Agata | INFOUn viaggio nel tempo, a pochi chilometri dalla città, per riscoprire uno dei luoghi meno conosciuti del territorio reggino. Con l’iniziativa A sei miglia da Reggio, ATAM SpA, attraverso l’Infopoint ... strettoweb.com