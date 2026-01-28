Concerto in onore di Sant’Agata | il Teatro Massimo Bellini rinnova l’omaggio all' illustre Patrona della città Catania

Questa sera il Teatro Massimo Bellini torna a celebrare Sant’Agata con un concerto speciale. L’orchestra e il coro si esibiranno in un evento che ricorda la martire catanese, un appuntamento che ogni anno richiama molti cittadini e appassionati. La musica si unisce alle tradizioni per rendere omaggio alla Patrona della città, mantenendo vivo il legame tra storia e cultura locale.

Un gesto che si fa rito civile e culturale, riaffermando il legame inscindibile tra Catania e la sua Patrona, nel segno di una tradizione che continua a vivere e a trasformarsi. L’appuntamento, stabilmente inserito nel calendario delle Celebrazioni agatine e proposto fuori abbonamento, è fissato per domenica 1 febbraio alle ore 20:30. Attraverso il linguaggio della creazione musicale contemporanea, il concerto intreccia memoria e presente, solennità liturgica e tensione espressiva, restituendo alle note il compito di dare voce a un sentimento collettivo che attraversa i secoli. Sono compositori di chiara fama a firmare i tre brani in programma, due dei quali sono stati commissionati dall’ente lirico etneo: im prima mondiale “Festa ranni” di Luciano Maria Serra, su testo di Lina Maria Ugolini, e “Le ragioni degli angeli” di Emanuele Casale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

