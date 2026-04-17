A San Siro come i campioni | i ragazzi entrano in campo e vivono la partita e i genitori entrano gratis

Sabato 30 maggio, presso lo stadio di San Siro, i bambini e i ragazzi tra gli otto e i sedici anni avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, simile a quella dei calciatori professionisti. L’evento include l’accesso agli spogliatoi, il passaggio nel tunnel e l’ingresso in campo, con la possibilità di seguire da vicino le fasi di una partita. I genitori potranno entrare gratuitamente e partecipare all’evento.

L’uscita dagli spogliatoi, il passaggio nel tunnel, l’attesa in panchina e, infine, l’ingresso in campo: sabato 30 maggio i ragazzi dagli otto ai 16 anni potranno vivere le stesse esperienze dei loro calciatori preferiti nel corso dell’Inter Summer Camp - San Siro Experience.La magliaLa giornata.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Atleti che rilassano la mente in un modo particolare: come i campioni olimpici scaricano ansia e tensione (e i preservativi non c’entrano)Al di là di sci, pattini e medaglie, agli atleti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 serve anche un altro “strumento” per vincere lo... La Fortezza riapre le porte. Festa con musici e fanti. Gli aretini entrano gratisSpente le luci della Città di Natale e disallestito il villaggio degli elfi, la Fortezza Medicea torna di nuovo ad aprire le sue porte ai visitatori. Altri aggiornamenti Temi più discussi: No, rinnovare San Siro non è impossibile; Stadio San Siro, Scaroni: Entro l’estate avremo un progetto nuovo; Il Foglio a San Siro 2026; Il Milan coinvolge attivamente i suoi tifosi nel progetto per il nuovo San Siro. A San Siro come i campioni: i ragazzi entrano in campo e vivono la partita (e i genitori entrano gratis)L'iniziativa è aperta a tutti i ragazzi dagli otto ai 16 anni, con posti limitati, ed è organizzata dall'Inter ... milanotoday.it Vendita di San Siro: il Milan (fiducioso) interpella i tifosi, gli ambientalisti radunano i residentiLa società rossonera pone un questionario di 11 domande ai tifosi sul progetto dell’impianto. I residenti contrari in assemblea, dopo l’inchiesta della Procura: Basta svendere Milano ... ilgiorno.it #Bastoni salta anche il #Como Chivu ieri in conferenza stampa prima di Inter-Cagliari ha confermato l'indisponibilità di Alessandro Bastoni nel match di questa sera contro i sardi a San Siro. Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, lo staff medico facebook Con il piacere di condividere qualche mio pensiero su questa fase del nostro calcio, espresso a San Siro durante un convegno de @ilfoglio_it , condivisibile o meno, ma comunque il mio pensero, senza interpretazioni, mediazioni o illazioni. Cambio di registro x.com