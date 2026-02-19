Atleti che rilassano la mente in un modo particolare | come i campioni olimpici scaricano ansia e tensione e i preservativi non c’entrano

Gli atleti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 usano il cucito per rilassarsi, dopo aver gareggiato. La causa è la pressione delle competizioni, che può accumulare ansia e tensione. Per affrontare questa sfida, molti si dedicano a lavori manuali come il lavoro a maglia e il punto croce. Questa abitudine aiuta a distogliere la mente dalla gara e a ridurre lo stress. Così, tra una prova e l’altra, si dedicano a hobby che offrono un momento di calma e concentrazione.

Al di là di sci, pattini e medaglie, agli atleti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 serve anche un altro “strumento” per vincere lo stress: ferri e gomitoli. Tra una gara e l’altra, i video dei campioni intenti a lavorare a maglia stanno facendo il giro dei social, suscitando sorrisi e curiosità in tutto il mondo. La pratica, nota come “knitting therapy ”, aiuta a scaricare la tensione, liberare la mente e ritrovare concentrazione, trasformando un gesto antico in un trend olimpico virale. Atleti di diverse nazionalità, dal Canada agli Stati Uniti, si concedono momenti di calma tra un allenamento e un podio, mostrando che anche l’arte manuale può diventare parte della preparazione sportiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

