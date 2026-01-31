La Fortezza riapre le porte Festa con musici e fanti Gli aretini entrano gratis

La Fortezza di Arezzo riapre finalmente le porte al pubblico. Dopo aver spento le luci della Città di Natale e aver smontato il villaggio degli elfi, gli sguardi sono tutti puntati sulla riapertura. Oggi, la fortezza ospita una festa con musica e spettacoli, e gli aretini possono entrare gratis. La gente si riunisce per dare il bentornato a uno dei luoghi più amati della città, che torna a vivere con un evento spontaneo e coinvolgente.

Spente le luci della Città di Natale e disallestito il villaggio degli elfi, la Fortezza Medicea torna di nuovo ad aprire le sue porte ai visitatori. Lo farà ufficialmente da stamani alle 10.30, quando il gioiello di architettura militare del XVI secolo, che sorge sul colle di San Donato, tornerà a farsi punto di avvistamento eccezionale da poter visitare. Con i suoi bastioni, ponti e con un suggestivo percorso panoramico che offre scorci mozzafiato sul centro storico della città e su tutto il territorio circostante, la Fortezza riparte proprio dai visitatori. Nell’evento di oggi saranno svelati i nuovi percorsi, pensati per adulti e bambini, con proposte apposite dai 25 ai 75 minuti, che portano alla scoperta del Ponte Levatoio, del Bastione della Spina, del Teatro Romano, dell’edificio con Mosaici, della Porta dell’Angelo, fino al Bastione Medievale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fortezza riapre le porte. Festa con musici e fanti. Gli aretini entrano gratis Approfondimenti su Fortezza Medicea Il liceo riapre, ma gli studenti non entrano: "Sciopero per denunciare le condizioni della scuola" Il ritorno in aula del liceo si svolge senza la presenza degli studenti, che hanno deciso di protestare contro le condizioni della scuola. Verissimo riapre le porte a Eliana Michelazzo. Tutti gli ospiti del weekend La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fortezza Medicea Argomenti discussi: La Fortezza riapre le porte. Festa con musici e fanti. Gli aretini entrano gratis; Brunico-Fortezza: la tratta riapre senza barriere architettoniche; Riapre la Fortezza medicea di Arezzo; Brunico-Fortezza: la tratta riapre senza barriere architettoniche. Brunico-Fortezza: la tratta riapre senza barriere architettoniche - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.