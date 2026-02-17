Viabilità a Santa Teresa di Riva via libera alla pista di emergenza nel torrente Savoca
Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha annunciato che la strada nel torrente Savoca ora avrà una pista di emergenza, dopo che un vertice in Prefettura ha approvato il progetto. La decisione nasce dalla necessità di migliorare la viabilità durante le piogge intense, quando il torrente si ingrossa e la strada diventa pericolosa. Nei giorni scorsi, le autorità avevano riscontrato criticità nella zona, che ora potranno essere gestite meglio grazie a questa nuova pista di emergenza.
"Un risultato importante, che ci permette di affrontare con maggiore serenità questa fase critica". Con queste parole il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha commentato l'esito del vertice che si è svolto ieri pomeriggio in Prefettura per affrontare le criticità legate alla chiusura di un tratto del lungomare e al divieto di transito verso Messina per mezzi pesanti e autobus. Il primo cittadino ha illustrato la situazione attuale: circa 2,5 chilometri di lungomare restano interdetti e l'unica arteria percorribile è la Statale 114, già fortemente sollecitata dal passaggio continuo di camion e autobus.
Maltempo, nel messinese crolla tratto del lungo mare di Santa Teresa di Riva
A causa di una violenta mareggiata, nel comune di Santa Teresa di Riva è venuto alla luce un crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud.
Santa Teresa di Riva, pullman di turisti e camion bloccati vicino alla piena: passerella Agrò riaperta solo per farli passare
A Santa Teresa di Riva, questa mattina, un blocco sulla statale 114 "Orientale Sicula" ha causato disagi, trattenendo un pullman di turisti e diversi mezzi pesanti nelle vicinanze della piena.
Modifiche alla viabilità a Santa Teresa, senso unico su via Fratelli Lo Schiavo
Nuove modifiche alla viabilità a Santa Teresa di Riva. Questa mattina il sindaco Danilo Lo Giudice ha firmato un'ordinanza che integra i precedenti provvedimenti e con la quale è stato istituito il se ...
Lo Giudice torna a Santa Teresa con la pista nel torrente in mano: ecco chi la costruirà
Torna in municipio con la pista di protezione civile in mano il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice. La svolta è arrivata ieri pomeriggio nel corso del vertice svoltosi in Prefettura ...
