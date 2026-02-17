Viabilità a Santa Teresa di Riva via libera alla pista di emergenza nel torrente Savoca

Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha annunciato che la strada nel torrente Savoca ora avrà una pista di emergenza, dopo che un vertice in Prefettura ha approvato il progetto. La decisione nasce dalla necessità di migliorare la viabilità durante le piogge intense, quando il torrente si ingrossa e la strada diventa pericolosa. Nei giorni scorsi, le autorità avevano riscontrato criticità nella zona, che ora potranno essere gestite meglio grazie a questa nuova pista di emergenza.

"Un risultato importante, che ci permette di affrontare con maggiore serenità questa fase critica". Con queste parole il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha commentato l'esito del vertice che si è svolto ieri pomeriggio in Prefettura per affrontare le criticità legate alla chiusura di un tratto del lungomare e al divieto di transito verso Messina per mezzi pesanti e autobus. Il primo cittadino ha illustrato la situazione attuale: circa 2,5 chilometri di lungomare restano interdetti e l'unica arteria percorribile è la Statale 114, già fortemente sollecitata dal passaggio continuo di camion e autobus.

A causa di una violenta mareggiata, nel comune di Santa Teresa di Riva è venuto alla luce un crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud.

A Santa Teresa di Riva, questa mattina, un blocco sulla statale 114 “Orientale Sicula” ha causato disagi, trattenendo un pullman di turisti e diversi mezzi pesanti nelle vicinanze della piena.

