Reggio Calabria | scoperto un bunker segreto in una abitazione

A Reggio Calabria è stato individuato un bunker nascosto all’interno di un’abitazione, nascosto dietro una parete e accessibile tramite una botola a scomparsa. La struttura, realizzata in cemento armato, è stata scoperta durante un sopralluogo e presenta caratteristiche di solidità e riservatezza. Il vano si trova in una zona non visibile a un primo sguardo e rappresenta un elemento inatteso all’interno della casa.

Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto scoperto dai Carabinieri a San Luca in provincia di Reggio Calabria. L'operazione, condotta con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato "Cacciatori" di Vibo Valentia, ha portato all'individuazione, all'interno di un'abitazione privata ancora in fase di costruzione, di un bunker completamente occultato. L'accesso era abilmente mimetizzato in una parete dell'immobile: una botola a scomparsa conduceva a un locale interrato di circa tre metri per tre, con un'altezza di circa tre metri, strutturato in modo da renderne estremamente difficoltosa l'individuazione.