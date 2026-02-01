Incontro sulle reliquie di San Nicola a cento anni dal ritrovamento

A Tolentino si celebra oggi il centenario del ritrovamento delle reliquie di San Nicola. Mercoledì, in basilica, si svolge un incontro per ricordare i momenti salienti di quel ritrovamento, esattamente cento anni fa. Partecipano alcuni protagonisti di allora e si ripercorrono le tappe di quella scoperta.

A Tolentino ricorre il centenario del ritrovamento delle reliquie di San Nicola. Mercoledì, in basilica si terrà un incontro per celebrare, proprio nella data del rinvenimento, tutto quello che avvenne, ricordare i momenti salienti e i protagonisti. Si inizia alle 17 con i saluti del sindaco Mauro Sclavi, di padre Massimo Giustozzo, priore della comunità agostiniana, e padre Pasquale Cormio, vicario del padre provinciale degli agostiniani. Laura Mocchegiani parlerà del verbale del ritrovamento delle reliquie scritto dal segretario comunale; padre Marziano Rondina (nella foto illustrerà il tema "Cosa avvenne 100 anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

