A Napoli si svolge il terzo congresso nazionale NQSTI, durante il quale viene presentata una nuova roadmap. È stata annunciata la creazione di Q-Sud, il primo computer quantistico europeo delocalizzato, che coinvolge le città di Napoli, Salerno e Bologna. La presentazione si concentra su questo progetto innovativo nel campo della tecnologia quantistica.

Nasce Q-Sud, primo computer quantistico europeo delocalizzato, che coinvolge Napoli, Salerno e Bologna. Fondi PON e in finanziaria per il futuro tecnologico del quantum. “Il futuro del quantum in realtà non è davanti a noi, è già cominciato. Ma ci tengo tuttavia a sottolineare l'importanza dei temi su cui lavora la vostra comunità e dell'interesse che il Governo dedica a questi temi. Oggi il quantum si impone come leva concreta per la competitività, per la sicurezza delle comunicazioni, per la capacità di simulare sistemi complessi, per la sensoristica avanzata, per la manifattura di nuova generazione. Adesso è urgente fare il salto successivo che consiste nel passare da un sistema che produce risultati scientifici di alto livello ad un sistema che sa anche industrializzarli, scalarli e, come si dice, portarli a terra.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - A Napoli il 3° congresso nazionale NQSTI annuncia la roadmap

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli inaugura la quattro giorni del 3° congresso NQSTI

Fisica Quantistica, a Napoli inaugurata la quattro giorni del 3° congresso NQSTIL’apertura dei lavori, durante il World Quantum Day, ha illustrato le applicazioni più importanti anche in campo medico.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Napoli capitale della quantistica: dal 14 al 17 aprile il 3° congresso nazionale di NQSTI - Aise.it; Napoli, inaugurata la quattro giorni del 3° congresso NQSTI; Napoli inaugura la quattro giorni del 3° congresso NQSTI; Prevenzione e screening, big della pediatria a Napoli: Ecco le terapie del futuro.

Parte da Napoli il futuro della Fisica quantistica. NQSTI, al 3° congresso nazionale, svoltosi alla Città della Scienza, annuncia la roadmapNasce Q-Sud, primo computer quantistico europeo delocalizzato, che coinvolge Napoli, Salerno e Bologna. Fondi PON e in finanziaria per il futuro tecnologico del quantum ... laprovinciaonline.info

Napoli, 3° congresso nazionale del NQSTI: «Il futuro del quantum è già cominciato»«Il futuro del quantum in realtà non è davanti a noi, è già cominciato. Ma ci tengo tuttavia a sottolineare l'importanza dei temi su cui lavora la ... ilmattino.it

Il Napoli potrebbe decidere di non rinnovare i contratti in scadenza di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola: secondo voi, è la scelta giusta o li avresti tenuti in squadra facebook