Napoli inaugura la quattro giorni del 3° congresso NQSTI

A Napoli si è aperto il 3° congresso NQSTI, che si svolge durante il World Quantum Day. L’evento prevede la presentazione del progetto Q-Sud e una sessione dedicata alle applicazioni delle tecnologie quantistiche in ambito medico. La conferenza si svolge in una sede dedicata alla divulgazione scientifica e coinvolge specialisti provenienti da diversi paesi. La durata dell’evento è di quattro giorni.

A Napoli inaugurato il 3° congresso NQSTI nel World Quantum Day. Presentato il progetto Q-Sud e illustrate le applicazioni quantistiche in campo medico NAPOLI – Si è aperto oggi, in occasione del World Quantum Day, il 3° congresso nazionale NQSTI (National Quantum Science and Technology Institute), una quattro giorni dedicata allo stato dell’arte della ricerca quantistica in Italia. L’evento, ospitato a Città della Scienza, riunisce oltre 600 ricercatori e più di 40 istituzioni tra università, enti pubblici e aziende impegnate nello sviluppo delle tecnologie quantistiche, settore strategico per competitività e innovazione. Nel suo intervento...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Napoli inaugura la quattro giorni del 3° congresso NQSTI Napoli capitale della fisica quantistica: a Città della Scienza il 3° congresso NQSTIDal 14 al 17 aprile Napoli diventa il centro della ricerca scientifica internazionale con il terzo congresso del National Quantum Science and... A Napoli, a Città della Scienza dal 14 al 17 aprile, oltre 100 scienziati anticipano il futuro al 3° congresso di NQSTIL’apertura dei lavori celebra il World Quantum Day, la giornata mondiale della fisica quantistica.