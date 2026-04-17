La serata prevede la proiezione del documentario “Il sangue mai lavato” (2025), diretto da Luciano Toriello, ricostruisce l’omicidio di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso dalla mafia il 31 marzo 1995. Il film indaga, a 30 anni di distanza, le zone d’ombra, i misteri e le lunghe battaglie giudiziarie della famiglia per ottenere giustizia. L’evento sarà arricchito dalla preziosa testimonianza dei figli di Francesco Marcone, Daniela e Paolo, e dopo i saluti di Lucia Armillotta e Leo Rinaldi, dell’associazione Bantù, del vicesindaco, Rosa Palomba, interverranno: Luciano Toriello, regista del film, Federica Bianchi, referente di Libera Foggia, e Michele Ciuffreda, Presidente del Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Monte Sant’Angelo “Il sangue mai lavato” il documentario che indaga l’omicidio Marcone

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