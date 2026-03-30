Cerignola | Il sangue mai lavato domani il documentario su Beniamino Marcone ucciso a Foggia da mafiosi Il direttore dell' ufficio del registro fu assassinato il 31 marzo 1995

Domani sera, a Cerignola, sarà presentato il documentario intitolato “Il sangue mai lavato”, dedicato all’omicidio di Beniamino Marcone, ucciso il 31 marzo 1995 a Foggia da uomini legati alla mafia. L’opera ripercorre gli eventi che portarono all’assassinio del direttore dell’ufficio del registro, con un focus sulla vicenda giudiziaria e le indagini successive. L’appuntamento si terrà alle 18.30 in una sede non specificata.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il prossimo 31 Marzo alle ore 18.30 a Cerignola, in occasione del 31° anniversario dall’uccisione di Francesco Marcone, il Direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso il 31 marzo 1995, vittima innocente di mafia, la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” organizza la proiezione del documentario “Il sangue mai lavato” di Luciano Toriello, nato dal profondo desiderio di raccontare il lato umano, storico e politico di questa dolorosa vicenda. Sede dell’iniziativa, realizzata con il Patrocinio del Comune di Cerignola e in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di “Libera contro le mafie”, sarà il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” (Contrada Toro – S. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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