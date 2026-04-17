A lui ero legato… Gasperini choc in conferenza | il tecnico scoppia a piangere e va via

Durante la conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta ha parlato di un legame personale molto forte, poi si è commosso e ha lasciato la sala. La partita tra la sua squadra e la Roma è prevista per sabato sera alle 20.45, e l’atmosfera pre-gara è molto tesa. Dopo alcune parole, il tecnico ha iniziato a piangere e si è allontanato senza ulteriori commenti.

Vigilia ad altissima tensione per Gian Piero Gasperini, atteso sabato alle 20.45 dalla sfida tra la sua Roma e l’ Atalanta. Un appuntamento pesante, non solo per il valore della partita ma anche per tutto quello che si è accumulato attorno al tecnico nelle ultime ore: le polemiche, il confronto a distanza con Claudio Ranieri e un clima che ha reso la conferenza stampa tutt’altro che ordinaria. Stavolta, però, il campo è finito quasi in secondo piano. Chi si aspettava il solito Gasperini duro, asciutto e tagliente si è trovato davanti un allenatore diverso, visibilmente provato e travolto da un momento di forte partecipazione emotiva. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, infatti, il tecnico non è riuscito a trattenersi e a un certo punto si è fermato, lasciandosi andare a una scena inusuale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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