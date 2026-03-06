A Palomar, presso la Casa della Cultura, si svolgeranno tre eventi nel fine settimana sotto il titolo

"Le piazze del sapere" torna protagonista a Palomar – Casa della cultura con tre appuntamenti che spaziano dalla lirica del territorio alla geopolitica, passando per i valori educativi dello sport. Il programma, inserito nel calendario del "Marzo per le donne", è dedicato ai temi della parità, dei diritti e della valorizzazione delle voci femminili. Si parte questo pomeriggio alle 17.30 con un omaggio alla poesia. Saranno presentate le due raccolte di Edizioni Setteponti, "Ritorno in Valdarno" di Lia Bronzi e "Ottanta. E cammina cammina." di Rosetta Trefoloni. Per Bronzi il "ritorno" è un viaggio interiore tra le radici della propria terra. Attraverso i versi l’autrice ripercorre luoghi, incontri e frammenti di vita legati al Valdarno, trasformandoli in occasioni di riflessione sul tempo e sul valore della memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Piazza del Sapere", tre appuntamenti nel fine settimana a Palomar

Piazze del sapere e Marzo per le donne: tre appuntamenti a Palomar nel fine settimanaArezzo, 5 marzo 2026 – Piazze del sapere e Marzo per le donne: tre appuntamenti a Palomar nel fine settimana.

Carnevale in Toscana, tanti appuntamenti nel fine settimana (ma con l’incognita meteo)Firenze, 6 febbraio 2026 – Altro giro, altra corsa per i carnevali della Toscana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piazza del Sapere tre appuntamenti nel....

Temi più discussi: Piazza del Sapere, tre appuntamenti nel fine settimana a Palomar; Al Museo Poleni la visita Modelli: il sapere in tre dimensioni; Due antipasti e tre assaggi musicali - Cinema Arsenale - Pisa; San Giovanni: a marzo tornano Le piazze del sapere.

Piazze del sapere e Marzo per le donne: tre appuntamenti a Palomar nel fine settimanaDa venerdì a domenica tre presentazioni di libri alla Casa della cultura di San Giovanni Valdarno tra poesia, sport e attualità con uno sguardo sul ruolo delle donne nella società contemporanea ... msn.com

San Giovanni. Anche a marzo la rassegna Le Piazze del sapereGli eventi si terranno a Palomar, la Casa della Cultura. msn.com

BUONANOTTE... ...IN DIRETTA DA "PIAZZA DEL SAPERE" DEL CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO FOTO DAL WEB By © Solo per chi ama Salerno - facebook.com facebook