A Cervia la 582esima edizione dello Sposalizio del Mare

A Cervia si tiene la 582a edizione dello Sposalizio del Mare, una tradizione che si svolge da quasi sei secoli. La festa, che si ripete annualmente, rappresenta un momento di celebrazione storica per la comunità locale, rafforzando il legame con il Mare Adriatico. La manifestazione richiama numerosi partecipanti e spettatori, mantenendo viva questa tradizione secolare nel territorio.

Cervia celebra la 582a edizione dello Sposalizio del Mare, la festa con la quale da quasi sei secoli Cervia rinnova il suo legame con il Mare Adriatico. Il programma dell’edizione 2026 si articola su due giorni, sabato 16 e domenica 17 maggio: storia, cultura, gastronomia e spettacoli sono gli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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