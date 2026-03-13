Nasce la ' deputazione dello sposalizio del mare' aperta alle associazioni del territorio

Martedì 10 marzo 2026 si è tenuta al Caffè dell’Ussero la conferenza stampa di presentazione della Deputazione dello Sposalizio del Mare, un organismo aperto alle associazioni del territorio. Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco e assessore alla Cultura e alle Tradizioni Storiche del Comune di Pisa, Filippo Bedini. La deputazione è stata annunciata come un nuovo punto di riferimento per le iniziative legate alla tradizione locale.

Lo Sposalizio del Mare era una cerimonia celebrata a Pisa nel Medioevo per esaltare la grandezza della Gloriosa Repubblica Marinara e sancire simbolicamente il legame della città con il mare, fonte di vita, ricchezza e prosperità. Il rito, probabilmente di origine pagana e con funzione propiziatoria, era diffuso anche in altre città marittime, ma a Pisa assunse caratteristiche peculiari. Le testimonianze storiche su questa celebrazione sono piuttosto scarse. La principale fonte che ne attesta l’esistenza è il libro "Viaggio in Italia", di Michel de Montaigne (1581), le cui notizie sono state raccolte e approfondite dallo storico pisano Emilio Tolaini nel volume "Lo Sposalizio del Mare" (2004). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Il Comune porge la mano alle associazioni del territorioLa giunta comunale di Abano Terme ha approvato la delibera con cui viene concessa, per l’anno 2026, l’utilizzazione a titolo gratuito delle sale...

La Befana della solidarietà al Campania: 10mila euro alle associazioni del territorioSi è svolta nella giornata del 6 gennaio la cerimonia di consegna degli assegni relativi alla raccolta benefica promossa durante il periodo natalizio...

Una selezione di notizie su Nasce la 'deputazione dello sposalizio...

Discussioni sull' argomento Nasce la Deputazione dello Sposalizio Mare; Raccontare meglio la città. Le associazioni pisane adesso fanno squadra; Torna a Pisa la conferenza globale delle onde gravitazionali Ligo - Virgo - Kagra: in 400 da tutto il mondo; 'Notte delle idrovore tricolori': il Ragnaione e Palazzo Franchetti si illuminano di verde, bianco e rosso.

Raccontare meglio la città. Le associazioni pisane adesso fanno squadraLa storia pisana fa quadrato. Ieri al Caffé dell’Ussero è stata presentata la Deputazione dello Sposalizio del Mare, ... msn.com

MONTI DAUNI, OTTO COMUNI FANNO SQUADRA PER IL CICLOTURISMO: nasce il progetto della rete di piste tra borghi e natura - facebook.com facebook

Quali domande si fanno oggi i giovani autori E da dove nasce l’urgenza di raccontare storie 24 Frame al Secondo è lo spazio in cui registi emergenti provano a dare forma al presente, tra dubbi, paure e desideri della propria generazione. Nei cortometr x.com