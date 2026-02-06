Le star sono sempre fonte di ispirazione per cambiare look. Questa volta, molte donne cercano idee per rinnovare i loro capelli ricci, prendendo spunto dalle acconciature delle celebrità. Basta poco per trasformare i mossi e renderli più vivaci, seguendo qualche consiglio semplice e pratico.

Ispirarsi alle acconciature capelli ricci delle celebrità è un modo semplice per dare nuova vita ai mossi. Le star dimostrano come sia possibile valorizzare la texture naturale con look versatili, eleganti e sempre attuali. Del resto, il riccio resta una delle tendenze cult per la chioma nel 2026. GUARDA LE FOTO Frangia capelli ricci: come portarla su 25 tagli di tendenza del 2026. Qualche esempio? Rihanna ha puntato su un afro super corto e sfumato con ricci voluminosi in cima, perfetto per chi ama osare senza rinunciare a un tocco chic, mentre Beyoncé ha scelto onde bionde morbide e leggermente texturizzate, lasciate libere o definite solo davanti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ispirarsi alle acconciature delle celebrità è un modo semplice per dare nuova vita ai capelli ricci: ecco alcune idee da copiare

Approfondimenti su Celebrità Capelli

Riscoprire il panettone e il pandoro significa trovare nuove occasioni di gustare questi dolci tradizionali anche dopo le festività.

Le festività di fine anno sono il momento ideale per sfoggiare look luminosi e glamour.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Celebrità Capelli

I capelli con ciuffo laterale composto a cui ispirarsi per un'acconciatura sofisticataInganna l'occhio per modellare la chioma secondo nuovi schemi e dare vita a un hairlook romantico ... msn.com