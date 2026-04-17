A 91 anni attraversa l’Irlanda a piedi | la protesta dell’attivista Lelia Doolan contro i voli militari Usa

Una donna di 91 anni, nota attivista pacifista, ha percorso a piedi diversi tratti dell’Irlanda per chiedere al governo di vietare il transito dei voli militari provenienti dagli Stati Uniti. La sua protesta si è svolta nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla presenza di voli militari stranieri nello spazio aereo nazionale. La donna ha camminato lungo le principali vie del paese nel corso di vari giorni.

Una storica attivista pacifista irlandese di 91 anni ha attraversato a piedi l’Irlanda per chiedere al governo di vietare il passaggio dei voli militari statunitensi. Lelia Doolan ha concluso mercoledì un cammino durato due settimane e lungo circa 220 chilometri, arrivando fino ai cancelli del parlamento a Dublino, accolta da numerosi sostenitori. L’ex produttrice cinematografica ha intrapreso il viaggio per protestare contro l’utilizzo dell’aeroporto di Shannon Airport da parte delle forze armate statunitensi. Secondo Doolan, velivoli militari americani atterrerebbero senza controlli adeguati: “Gli aerei militari statunitensi atterrano senza che il governo abbia mai deciso di ispezionarli o verificarne il contenuto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A 91 anni attraversa l’Irlanda a piedi: la protesta dell’attivista Lelia Doolan contro i voli militari Usa Notizie correlate Attraversa l’Irlanda a piedi per protesta contro voli militari Usa, la storia dell’attivista 91enne Lelia DoolanLelia Doolan, 91 anni, ha attraversato a piedi l'Irlanda per chiedere lo stop ai voli militari Usa nell'aeroporto di Shannon e ribadire la neutralità... Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5sLa base Usa di Sigonella, in Sicilia, viene usata attivamente fin dall’inizio dell’attacco all’Iran, sabato scorso. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: A 91 anni cammina per 220 km: la protesta di Lelia contro i voli militari USA in Irlanda; Attraversa l’Irlanda a piedi per protesta contro voli militari Usa, la storia dell'attivista 91enne Lelia Doolan. Attraversa l’Irlanda a piedi per protesta contro voli militari Usa, la storia dell’attivista 91enne Lelia DoolanLelia Doolan, 91 anni, ha attraversato a piedi l'Irlanda per chiedere lo stop ai voli militari Usa nell'aeroporto di Shannon e ribadire la neutralità ... fanpage.it A 91 anni attraversa l’Irlanda a piedi: la protesta dell’attivista Lelia Doolan contro i voli militari UsaL'ex produttrice cinematografica ha marciato per due settimane fino al parlamento di Dublino contro l'uso dell'aeroporto di Shannon ... ilfattoquotidiano.it