Attraversa l’Irlanda a piedi per protesta contro voli militari Usa la storia dell'attivista 91enne Lelia Doolan

Una donna di 91 anni ha percorso a piedi l'intera Irlanda per protestare contro i voli militari statunitensi che transitano dall'aeroporto di Shannon. La sua iniziativa mira a richiamare l'attenzione sulla posizione di neutralità del paese e sulla presenza delle operazioni militari americane nel territorio. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l'interesse di media locali e cittadini presenti lungo il percorso.