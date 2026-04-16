Attraversa l’Irlanda a piedi per protesta contro voli militari Usa la storia dell'attivista 91enne Lelia Doolan
Una donna di 91 anni ha percorso a piedi l'intera Irlanda per protestare contro i voli militari statunitensi che transitano dall'aeroporto di Shannon. La sua iniziativa mira a richiamare l'attenzione sulla posizione di neutralità del paese e sulla presenza delle operazioni militari americane nel territorio. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l'interesse di media locali e cittadini presenti lungo il percorso.
Lelia Doolan, 91 anni, ha attraversato a piedi l'Irlanda per chiedere lo stop ai voli militari Usa nell'aeroporto di Shannon e ribadire la neutralità irlandese. Ha percorso 220 chilometri, con tappa finale a Dublino, accompagnata da tanti sostenitori.🔗 Leggi su Fanpage.it
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