Eccidio nazifascista di Navicello folla alla ricorrenza per l' 81esimo Anniversario

Oggi si è svolta la cerimonia per l’81esimo anniversario dell’eccidio nazifascista di Navicello, con la partecipazione di una folla che ha ricordato le vittime di quell’evento. Durante l’iniziativa sono stati letti messaggi e si sono tenuti discorsi che hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle atrocità del passato. La commemorazione si è conclusa con un momento di silenzio.

Il ricordo per l'uccisione di dieci giovani antifascisti. La vicesindaca Maletti: "Dobbiamo essere consapevoli che la pace parte anche da noi e dalle nostre azioni quotidiane. Soprattutto parte dal rispetto che dobbiamo avere gli uni verso gli altri" "Dobbiamo essere consapevoli che la pace parte anche da noi e dalle nostre azioni quotidiane. Soprattutto parte dal rispetto che dobbiamo avere gli uni verso gli altri". E' il messaggio lanciato durante la commemorazione del 81° anniversario dell'eccidio nazifascista di Navicello. È stata la vicesindaca di Modena Francesca Maletti a ricordare il sacrificio di quei dieci giovani antifascisti in un intervento che ha fatto riferimento all'attuale situazione internazionale.