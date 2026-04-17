Nella discussione parlamentare, Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha affrontato nuovamente il caso Claudia Conte, concentrandosi su presunte connessioni tra la giornalista e il ministro dell’Interno. Contestualmente, ha criticato il finanziamento di 65mila euro destinato a un film su Regeni, e ha fatto riferimento a Brad Pitt in relazione a questa vicenda. La discussione si è concentrata su aspetti legati a finanziamenti pubblici e alle relazioni tra figure pubbliche.

Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra è tornato alla Camera a parlare del caso Claudia Conte, sollevando nuove questioni sulla presunta relazione tra la giornalista e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’intervento è arrivato dopo la risposta della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano a un’interpellanza urgente presentata dallo stesso Bonelli. Durante la replica, è stata ripercorsa la formazione e la carriera professionale della Conte, rivelando un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione: la giornalista si è laureata in 8 mesi presso l’università telematica Pegaso. Un’informazione che ha spinto Bonelli a commentare con tono polemico: “ Almeno ora sappiamo che quello che era stato dichiarato, ovvero che si era laureata all’università Luiss, non era assolutamente vero “.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “65mila euro a Conte, bocciato il film su Regeni”: Bonelli attacca e tira in ballo Brad Pitt

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