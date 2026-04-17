22enne raggira anziana e le sottrae soldi e carte di pagamento per migliaia di euro

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano con l’accusa di aver truffato e sottratto denaro a un’anziana, usando le sue carte di pagamento e portando via diverse migliaia di euro. L’indagine è stata condotta dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, che ha identificato il sospettato e recuperato parte del denaro sottratto.

. Incastrato dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano coordinati dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli. Nei suoi confronti le accuse sono di truffa aggravata ai danni di persona anziana, furto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spadino e i contatti continui con le agenzie funebri, caccia al movente dei soldi: “Migliaia di euro a settimana” Anziana uccisa per poche migliaia di euro: arrestate la nipote acquisita e una compliceSarebbe stata assassinata per circa tremila euro in contanti e alcuni gioielli in oro, poi rivenduti nel giro di poco tempo. Una raccolta di contenuti Si parla di: 22enne raggira anziana e le sottrae soldi e carte di pagamento per migliaia di euro; Ercolano, raggira un anziano: 22enne ai domiciliari.