La polizia ha arrestato due donne, tra cui la nipote acquisita della vittima, per l’omicidio di un’anziana. La donna è stata strangolata per poche migliaia di euro in contanti e alcuni gioielli in oro, rivenduti subito dopo. L’indagine ha portato alle fermate delle due sospette, che ora devono rispondere di omicidio e rapina.

Il delitto e l'arresto delle due donne. Sarebbe stata assassinata per circa tremila euro in contanti e alcuni gioielli in oro, poi rivenduti nel giro di poco tempo. Con questa accusa sono state arrestate una donna di 37 anni residente in provincia di Siena e una 25enne della provincia di Vicenza, ritenute responsabili dell'omicidio di Franca Genovini, 85 anni, trovata senza vita il 7 agosto 2024 nella sua abitazione di Castellina in Chianti, dove viveva da sola. La 37enne è nipote acquisita della vittima, elemento che rende la vicenda ancora più sconvolgente. Dal sospetto malore alla scoperta dell'omicidio.

© Dayitalianews.com - Anziana uccisa per poche migliaia di euro: arrestate la nipote acquisita e una complice

Questa mattina a Castellina in Chianti sono state arrestate due donne, di 37 e 25 anni, con l’accusa di aver ucciso un’anziana donna nella sua casa.

Argomenti discussi: Anziana rapinata e uccisa a Siena, arrestate due donne: una è vicentina; Anziana uccisa in casa, la svolta dopo un anno e mezzo: arrestate una vicentina e la nipote. L'omicidio per derubarla di soldi e gioielli; Anziana morta in casa, svolta nelle indagini: è stata uccisa, in manette una vicentina; Franca derubata e uccisa a 85 anni, la svolta dopo un anno e mezzo: due donne in carcere, una è parente della vittima.

La donna è accusata del delitto dell’anziana uccisa a Castellina in Chianti nell’agosto 2024. In carcere anche una parente della vittima x.com

