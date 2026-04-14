Un’indagine si concentra sui rapporti tra una persona e le agenzie funebri, con l’obiettivo di chiarire il movente legato a ingenti somme di denaro, stimabili in migliaia di euro settimanali. Le forze dell’ordine stanno esaminando i contatti e le transazioni finanziarie, cercando di collegare queste attività all’eventuale coinvolgimento in una serie di decessi di anziani avvenuti in ambulanza. La questione si complica poiché la persona non era alla guida al momento delle morti.

Forlì, 14 aprile 2026 – Come mettere Spadino all’angolo. Come provare che è l’assassino di sei anziani morti in ambulanza quando lui non era alla guida, ma dietro. Al capezzale dei pazienti. E poteva agire sui corpi. Insufflandogli aria, per "farli secchi". I carabinieri si sono spremuti il cervello per mesi per incastrare Spadino. Hanno anche provato a farlo confessare, in caserma, lo scorso dicembre. Senza risultato. Intercettazioni choccanti. Le intercettazioni sono choccanti: "Ho appena fatto un morto a Cusercoli" dice Spadino l’8 luglio 2025 in un messaggio telefonico al titolare di un’agenzia di pompe funebri di Meldola. Che non è indagato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spadino e i contatti continui con le agenzie funebri, caccia al movente dei soldi: “Migliaia di euro a settimana”

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Truffa due anziane per migliaia di euro: finisce in carcere, caccia al compliceSabato scorso i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari, con l'applicazione del “braccialetto elettronico”, nei confronti di un 37enne...

Silvia Salis sul palco con Charlotte de Witte. In piazza ballano migliaia di persone. Un successo mediatico per la sindaca di Genova, che in molti - e ora anche lei ci pensa - vedono bene nel ruolo di “anti-Meloni”. E a proposito di Meloni, Eman Rus nella sua ru - facebook.com facebook

Non so voi, ma io pur avendo visto questo video migliaia di volte, non lo skippo mai. Ogni volta i brividi x.com