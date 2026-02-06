Una marea di disoccupati | l' allarme che spaventa la Cina

La Cina si prepara al tradizionale viaggio di massa per il Capodanno lunare, ma quest’anno l’atmosfera è diversa. La paura di una nuova ondata di disoccupazione si fa sentire tra la popolazione. I lavoratori temono di perdere il posto e di non riuscire a tornare a casa per le festività, mentre le autorità cercano di rassicurare senza molte certezze. La situazione resta tesa, con molti che si chiedono quale sarà il prezzo di questa crisi economica.

La Cina si avvicina al Capodanno lunare, tradizionale momento di spostamenti di massa e di ricongiungimento familiare, in un clima insolitamente carico di apprensione. Il timore delle autorità è che milioni di lavoratori migranti, rientrati nelle campagne per le festività, non facciano ritorno nelle grandi città industriali. Il rallentamento economico, combinato con la crisi strutturale del settore immobiliare e la debolezza della manifattura orientata all’export, sta infatti riducendo drasticamente la domanda di lavoro nei comparti che per anni hanno assorbito la manodopera rurale. Il segnale più allarmante è arrivato dal ministero degli Affari rurali, che ha invitato esplicitamente a prevenire il rischio di un accumulo su larga scala di lavoratori inattivi nei villaggi d’origine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

