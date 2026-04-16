Durante l’ATP 500 di Monaco di Baviera, il tennista numero tre del ranking mondiale è stato protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione. Zverev si è rivolto alle telecamere per mostrare il contenuto del suo smartphone, sollevando dubbi sulla privacy degli atleti durante le competizioni. L’episodio ha suscitato discussioni sulla tutela della sfera privata nel mondo dello sport professionistico.

Il numero tre del ranking mondiale, Alexander Zverev, ha sollevato un serio interrogativo sulla tutela della sfera privata degli sportivi durante l’ATP 500 di Monaco di Baviera. Il tennista tedesco, dopo aver superato Kecmanovi? e in attesa del prossimo impegno contro Diallo, ha denunciato un episodio avvenuto durante il match in cui le riprese televisive avrebbero mostrato il codice necessario per sbloccare il suo dispositivo mobile. Un’inquadratura che scavalca i limiti della cronaca sportiva. L’episodio, che ha generato forte disagio nel giocatore, è emerso durante il confronto con Kecmanovi?. Zverev ha riferito di essere stato informato tramite un messaggio che la sua azione di sblocco del telefono era stata trasmessa in diretta, esponendo di fatto la sua chiave d’accesso a chiunque stesse guardando lo schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev contro le telecamere: svelato il codice del suo smartphone

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