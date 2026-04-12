Zverev riceve una chance con il tabellone degli Open di Monaco svelato

Il tabellone degli Open di Monaco è stato reso noto e include una possibilità per il tennista di punta di difendere il titolo conquistato l’anno precedente. L’atleta, che ha già vinto questa competizione, si prepara a scendere in campo per la prossima edizione. La lista degli incontri e degli avversari sarà pubblicata nelle prossime settimane, ma la presenza del tennista nel quadro principale rappresenta un elemento di interesse particolare.

"> Alexander Zverev pronto a difendere il titolo al Munich Open 2026. Dopo la conclusione del Monte-Carlo Masters, Alexander Zverev si dirigerà al Munich Open per difendere il suo titolo, rappresentando l’unica opportunità di riconquista in questa stagione. Il tennista tedesco, nel 2025, non ha brillato come sperato, ma ha comunque collezionato un trofeo importante. Il suo percorso verso il titolo l’anno scorso è stato impressionante, riuscendo a perdere solo un set, quello nei quarti di finale contro Tallon Griekspoor. Zverev entra nel torneo con fiducia, specialmente considerando che Ben Shelton non torna e il primo del seeding, Carlos Alcaraz, ha annunciato il suo ritiro dall’evento.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Zverev riceve una chance con il tabellone degli Open di Monaco svelato. Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E vince il set(Adnkronos) – Mental coaching per Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026. Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E lui vince il set(Adnkronos) – Mental coaching per Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026.