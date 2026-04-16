Durante un torneo ATP 500 in Germania, il tennista ha riferito che le telecamere presenti in area si sono concentrate sul suo telefono, catturando il codice di sblocco. La situazione ha sollevato dubbi sulla tutela della privacy degli atleti durante le competizioni, evidenziando come dispositivi personali possano essere vulnerabili anche in ambienti pubblici e ufficiali. La questione è diventata al centro dell’attenzione nel contesto della sicurezza nelle manifestazioni sportive.

Impegnato all’ATP 500 di Monaco di Baviera, Alexander Zverev ha sollevato un tema delicato che va oltre il campo da gioco: quello della privacy degli atleti. Dopo il successo su Miomir Kecmanovi? e alla vigilia della sfida contro Gabriel Diallo, il tedesco ha raccontato in conferenza stampa un episodio che lo ha lasciato perplesso. Durante il match, infatti, le telecamere avrebbero inquadrato il suo telefono mentre lo sbloccava, rendendo visibile a tutti il codice di accesso. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, secondo Zverev, che ha espresso apertamente il proprio disagio per l’accaduto: “ Ho ricevuto un messaggio che diceva che mi avevano ripreso in televisione mentre sbloccavo il telefono.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev rivela: “Le telecamere hanno inquadrato il codice di sblocco del mio telefono…”

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