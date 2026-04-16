Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno alla fiera Exposanità 2026, che si terrà a Bologna dal 22 al 24 aprile. La manifestazione si svolge ogni due anni e presenta innovazioni e soluzioni nel settore sanitario. Entrambe le aziende presenteranno i loro prodotti e tecnologie durante l’evento. La partecipazione è confermata attraverso comunicati ufficiali delle aziende organizzatrici.

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno insieme a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. La presenza congiunta rappresenta un passaggio significativo nel percorso di integrazione tra le due realtà, avviato nel corso dell’ultimo anno con l’ingresso del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Zucchetti Centro Sistemi punta sulla robotica professionale per la manutenzione del verdePresentata la nuova strategia Ambrogio Professional: innovazione, AI e formazione per rivoluzionare la cura delle grandi aree verdi Zucchetti Centro... Pontedera: Confesercenti, Centro Commerciale Naturale e amministrazione comunale insieme per le iniziative 2026"È stato un incontro molto positivo - dichiara Claudio Del Sarto, responsabile d’area Confesercenti - che ci ha permesso di iniziare a lavorare con... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: ZCS Azzurro Power Mini: la nuova soluzione BESS scalabile per il mercato C&I. Zucchetti Centro Sistemi. Focus con gli specialisti dell’innovazioneIl 29 e 30 settembre scorsi, in un resort sulla costa toscana, hanno preso parte ad un evento speciale dedicato all’innovazione organizzato da Zcs People, centro di competenza Zucchetti Hr Leader in ... lanazione.it Zucchetti. Centro Sistemi, la sostenibilità è in prima lineaESSERE SOSTENIBILI significa non solo adottare politiche ambientali responsabili, ma anche promuovere un approccio etico a livello sociale, economico e finanziario. E Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), ... quotidiano.net