Pontedera | Confesercenti Centro Commerciale Naturale e amministrazione comunale insieme per le iniziative 2026

Confesercenti Pontedera, il Centro Commerciale Naturale We Are Pontedera e il Comune di Pontedera hanno avviato un confronto per pianificare le iniziative del 2026. I rappresentanti delle associazioni e l’amministrazione comunale si sono incontrati per mettere a punto i progetti che coinvolgeranno il centro e i negozi locali nei prossimi anni.

"È stato un incontro molto positivo - dichiara Claudio Del Sarto, responsabile d’area Confesercenti - che ci ha permesso di iniziare a lavorare con anticipo sulla programmazione del 2026. L’obiettivo è costruire un calendario di iniziative di qualità, in grado di sostenere il commercio di prossimità e rendere Pontedera sempre più viva e attrattiva". Si tratta di un percorso condiviso con il CCN We Are Pontedera, che intende essere sviluppato in modo unitario e partecipato, coinvolgendo tutti gli attori del territorio. "Come Centro Commerciale Naturale - afferma Federico Lonsi, presidente di We Are Pontedera - crediamo fortemente nel lavoro di squadra.🔗 Leggi su Pisatoday.it

