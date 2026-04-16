La visita del presidente ucraino a Roma ha coinvolto incontri ufficiali e discussioni sulla fornitura di droni. Durante l'incontro, si sono affrontati aspetti legati alla cooperazione tra i due paesi in ambito militare e strategico. Sono state approfondite le modalità di collaborazione e di supporto tecnico tra le parti. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali e delle discussioni sulla sicurezza regionale.

La visita di Volodymyr Zelensky a Roma ha messo insieme più piani, istituzionali e operativi. Il presidente ucraino, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha incontrato la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, dentro una giornata costruita attorno al rafforzamento del rapporto tra Italia e Ucraina. Il punto più rilevante, almeno sul terreno strategico e industriale, è emerso nei colloqui con la presidente del Consiglio e con il ministro della Difesa, dove al sostegno complessivo a Kyiv si è affiancata una discussione più precisa sulla cooperazione nel settore della difesa e, in particolare, sulla possibilità di sviluppare un’intesa legata ai droni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Zelensky a Roma apre il dossier sui droni con l’Italia

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