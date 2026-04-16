Il presidente dell’Udinese ha annunciato che Nicolò Zaniolo rimarrà nel club almeno per un altro anno, respingendo ogni possibilità di cessione durante la finestra estiva. Questa decisione mette fine alle voci di un trasferimento al Napoli, raffreddando così le trattative di mercato in questa direzione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui piani futuri del giocatore o del club, che si concentrano sulla permanenza in rosa.

Nicolò Zaniolo resterà all’Udinese almeno un altro anno. Il presidente Franco Soldati ha smentito categoricamente ogni ipotesi di cessione estiva, blindando il giocatore friulano e raffreddando le ambizioni del calciomercato Napoli. Soldati è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per illustrare i piani della società friulana. La valutazione positiva dell’inserimento rappresenta il fondamento della decisione: Zaniolo ha conquistato pienamente l’ambiente, tanto che Soldati non vede ragioni per privarsene. Zaniolo, il riscatto è già deciso: Napoli sempre più lontano. La società friulana procederà al riscatto del giocatore a fine stagione. Di seguito le parole del patron friulano: “ Stiamo lavorando ovviamente sul riscatto, è un giocatore che noi valutiamo molto positivamente per come si è inserito a Udine.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Zaniolo-Napoli, si allontana il grande colpo? Il presidente dell’Udinese fa chiarezza

Notizie correlate

Leggi anche: Ekkelenkamp decisivo, si rivede Zaniolo. Colpo Udinese, Gasp mastica amaro

Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimoMercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Zaniolo conquista San Siro: Milan stregato, possibile tentativo a giugno; SportMediaset: Roma sempre nel caos Video; Milan senza idee: 0-3 dall’Udinese, ora il quarto posto è a rischio.

De Maggio: Zaniolo pronto a tornare in una big, c’è anche l’Inter. Il Napoli si è già mossoIl centrocampista classe '99 è letteralmente rinato in Friuli, e diversi club hanno iniziato a mostrare interesse ... fcinter1908.it

Zaniolo starebbe bene nel Napoli? Manna ci sta lavorandoNicolò Zaniolo sembra essere finito nel taccuino del Napoli per la prossima stagione. Ma l'Udinese dovrà prima riscattarlo dal Galatasaray. ilnapolista.it

Qual è il futuro di Zaniolo A Udine lavorano per il rinnovo, ma nelle scorse ore è stato accostato anche al Napoli - facebook.com facebook

De Maggio: “Zaniolo pronto a tornare in una big, c’è anche l’Inter. Il Napoli si è già mosso” x.com