ekkelenkamp decisivo si rivede zaniolo colpo udinese gasp mastica amaro

L’Udinese batte 1-0 la Roma in una partita decisa da Ekkelenkamp, che trova il gol vincente. Zaniolo torna in campo, anche se senza impatto decisivo. Gasp deve digerire un altro risultato amaro dopo questa vittoria in casa. La Roma, che aveva iniziato bene, si ferma sullo 0-1 con una prestazione senza troppi acuti. La gara si decide nel secondo tempo, quando l’Udinese sfrutta un’occasione e porta a casa i tre punti.

SE 1 ROMA 0 SE (3-4-2-1): Okoye 6.5; Solet 7, Kristensen 6, Bertola 6 (33‘st Kabasele sv); Ehizibue 6.5, Karlstrom 5.5, Miller 7 (33‘st Zarraga sv), Zemura 6.5; Ekkelenkamp 7 (45‘+2st Bayo sv), Atta 6.5; Davis 5.5 (11‘st Gueye 5.5 (47‘st Zaniolo sv). Allenatore: Runjaic 6.5. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 6, Hermoso 6 (25‘st Ghilardi 6); Celik 6 (33‘st Tsimikas sv), Cristante 6, El Aynaoui 6 (33‘st Pisilli sv), Wesley 6; Soulé 6 (33‘st Vaz sv), Pellegrini 5.5 (22‘st Venturino 6); Malen 6. All. Gasperini 6. Arbitro: Sacchi di Macerata 6. Rete: 4‘ st Ekkelenkamp. Note: ammoniti: Ndicka, Davis, Kristensen, Mancini, El Aynaoui, Zemura, Pellegrini, Miller, Gueye. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

