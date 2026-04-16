L’Udinese ha comunicato che intende mantenere il giocatore in rosa anche per la prossima stagione, cercando di blindarlo. Tuttavia, la società tiene sotto osservazione il suo rendimento e valuta eventuali offerte di altri club. La Juventus, nel frattempo, segue con attenzione la situazione, senza ancora aver presentato un’offerta ufficiale. La decisione definitiva sul futuro del fantasista sarà presa nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Zaniolo Juventus: l’Udinese vuole blindare il giocatore ma la dirigenza lo monitora costantemente. Tutti gli aggiornamenti sul fantasista. Il calciomercato riserva sempre grandissime sorprese e intrecci estremamente affascinanti. Nicolò Zaniolo è tornato a brillare sul campo durante questa stagione, dimostrando di aver ritrovato la forma migliore, e le sue prestazioni di altissimo livello hanno convinto gli addetti ai lavori. Il talento ex Roma rappresenta da sempre un pallino fortemente desiderato dalla Juventus: la dirigenza lo apprezza per la sua incredibile duttilità tattica e continua a tenerlo nei propri radar esplorativi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zaniolo Juventus, presa di posizione chiara dell’Udinese sul futuro del fantasista: ecco cosa succederà in estate

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