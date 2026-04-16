Zaniolo Juventus presa di posizione chiara dell’Udinese sul futuro del fantasista | ecco cosa succederà in estate

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Udinese ha comunicato che intende mantenere il giocatore in rosa anche per la prossima stagione, cercando di blindarlo. Tuttavia, la società tiene sotto osservazione il suo rendimento e valuta eventuali offerte di altri club. La Juventus, nel frattempo, segue con attenzione la situazione, senza ancora aver presentato un’offerta ufficiale. La decisione definitiva sul futuro del fantasista sarà presa nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Zaniolo Juventus: l’Udinese vuole blindare il giocatore ma la dirigenza lo monitora costantemente. Tutti gli aggiornamenti sul fantasista. Il calciomercato riserva sempre  grandissime sorprese  e intrecci  estremamente affascinanti.  Nicolò Zaniolo  è tornato a brillare sul  campo  durante questa stagione, dimostrando di aver ritrovato la forma migliore, e le sue prestazioni di  altissimo livello  hanno convinto gli addetti ai lavori. Il talento ex Roma rappresenta da sempre un pallino  fortemente desiderato  dalla Juventus: la dirigenza  lo apprezza per la sua  incredibile duttilità  tattica e continua a tenerlo nei propri radar esplorativi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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