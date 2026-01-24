Vlahovic via dalla Juventus? Novità importanti sul futuro dell’ex Fiorentina | ecco cosa succederà La notizia

Si intensificano le voci sul possibile addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus. Secondo fonti vicine al club, la separazione con l’attaccante serbo sembra ormai certa e potrebbe essere una delle strategie per finanziare il nuovo progetto tecnico della squadra. Restano da definire i dettagli e le tempistiche di questa decisione, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla rosa e sul futuro della Juventus.

Vlahovic via dalla Juventus? Anticipata la rivoluzione estiva, separazione certa col serbo per finanziare il nuovo progetto tecnico. L’arrivo di En-Nesyri in maglia bianconera non è soltanto il colpo di teatro di un mercato di gennaio vibrante, ma rappresenta il segnale inequivocabile di una metamorfosi profonda che investirà la Juventus nei prossimi mesi. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’ingaggio dell’attaccante marocchino è da considerarsi come l’anticipo strategico di un’ estate di radicali cambiamenti, il cui epicentro sarà inevitabilmente la cessione illustre di Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Mateta strega la Juve, addio Vlahovic: Comolli-Ottolini in anticipo e accordo vicino! Openda rischia; Il rischio possibile attorno a Dusan Vlahovic scaturisce dal blitz della Juventus per En Nesyri del Fenerbahce; Rientro Vlahovic, quando torna: ecco cosa fare al Fantacalcio; Perché la Juventus vuole Mateta: 'ballano' i rendimenti di David e Openda e il futuro di Vlahovic.

I numeri delle punte della Juve Vlahovic: 6 gol, 2 assist | 17 presenze David: 5 gol, 3 assist | 27 presenze Openda: 2 gol, 0 assist | 23 presenze Cosa ne pensate #juventus #juve #giovannialbanese #david #openda #vlahovic - facebook.com facebook