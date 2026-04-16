Il calciatore ha ripreso a giocare regolarmente dopo un periodo di infortuni, mostrando miglioramenti nelle sue prestazioni durante le ultime partite disputate in uno stadio del Nord Italia. Il club di Serie A ha manifestato interesse per l’acquisto del giocatore, che ha recentemente ritrovato continuità e forma fisica. La trattativa tra le parti è in fase di sviluppo e non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali.

Nicolò Zaniolo è tornato a fare il calciatore. Nel placido ecosistema del Friuli ha ritrovato continuità, muscoli e giocate, mettendosi alle spalle i vecchi tormenti fisici. Solo Rino Gattuso non se n’è accorto e infatti non l’ha convocato per i play-off Mondiali (assieme a Bernardeschi, Ruggeri, Kayode: l’elenco è infinito), e noi siamo rimasti a casa. Ma non è colpa di Gattuso, è colpa di chi l’ha messo lì. La conseguenza è logica. Secondo quanto appreso da Sky Sport, l’Udinese si prepara a sborsare i 10 milioni di euro necessari per riscattarlo dal Galatasaray. Ovviamente non per farne una bandiera, ma, fedele alla sua storica vocazione, per piazzarlo immediatamente in vetrina e incassare l’ennesima plusvalenza.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zaniolo, il Napoli fa sul serio. Non sarebbe una cattiva idea

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