La Francia propone di posticipare l’inizio della scuola alle 9 per medie e superiori Ed ecco perché non sarebbe una cattiva idea

La Francia ha avanzato una proposta per spostare l’orario di inizio delle scuole medie e superiori alle 9 del mattino. La decisione si basa sulle osservazioni degli esperti, secondo cui durante la pubertà il ciclo sonno-veglia si modifica, portando gli studenti a dormire più tardi e ad avere difficoltà ad alzarsi presto. La proposta mira a rispondere a queste esigenze biologiche.

Tra i firmatari c’è anche l’ex ministra dell’Istruzione Anne Genetet che, insieme a ricercatori e specialisti del sonno, chiede di adeguare la scuola ai ritmi biologici degli adolescenti. Tanti studenti si alzano quando è ancora buio, fanno colazione in fretta o la saltano proprio, e arrivano in classe molto assonnati. Secondo gli esperti, non è un problema di scarsa motivazione, ma un fenomeno biologico: durante la pubertà il ritmo sonno - veglia si sposta naturalmente più avanti. Ciò accade perché la melatonina, l’ormone che favorisce il sonno, viene rilasciata circa due ore più tardi rispetto all’infanzia. Di conseguenza molti ragazzi faticano ad addormentarsi prima delle 23 e, se devono svegliarsi alle 6 o alle 7 per andare a scuola, si trovano ancora nel pieno della loro «notte biologica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

