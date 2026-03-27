Clamoroso Lukaku il Napoli fa sul serio | Può finire fuori rosa

Romelu Lukaku non si è presentato agli allenamenti di mercoledì e il Napoli ha deciso di inserirlo fuori rosa a partire da martedì 31 marzo, in attesa di un suo ritorno. La società ha comunicato che l’attaccante belga non sarà più inserito nelle convocazioni fino a nuove disposizioni. La scelta segue l’assenza dell’atleta agli allenamenti programmati presso il centro sportivo.

Romelu Lukaku non rientra a Napoli e il club azzurro passa alle maniere forti: fuori rosa da martedì 31 marzo se l’attaccante belga non si presenta agli allenamenti a Castel Volturno. Lo strappo tra il giocatore e la società è ormai evidente. Secondo quanto rivela Sky Sport, Lukaku ha scelto di continuare la riatletizzazione in Belgio, ignorando le pressioni del Napoli che vuole il calciatore a disposizione immediata. Due visioni inconciliabili che hanno portato il club a un ultimatum concreto e senza margini di interpretazione. Lukaku in Belgio: il Napoli non aspetta più. La permanenza dell’attaccante in patria rappresenta un’insubordinazione palese verso le direttive tecniche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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