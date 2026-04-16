Nicolò Zaniolo è il principale obiettivo di mercato del Napoli per l’estate 2026. Attualmente in prestito dall'Udinese, squadra in Serie A, il trequartista classe 1999 ha segnato sei gol e fornito altrettante assist in ventotto partite stagionali. Dopo diversi infortuni, ha ritrovato continuità e rendimento in questa stagione. La società azzurra sta valutando un possibile trasferimento, mentre il giocatore continua a lavorare per migliorare le proprie prestazioni.

? In Sintesi Nicolò Zaniolo è il principale obiettivo di mercato del Napoli per l’estate 2026. Attualmente in prestito all’ Udinese dal Galatasaray, il trequartista classe 1999 ha collezionato 6 gol e 6 assist in 28 presenze stagionali, ritrovando continuità e rendimento dopo anni di infortuni. Il club friulano possiede un’opzione di riscatto fissata a 9,5 milioni di euro da esercitare entro il 31 maggio 2026. Il Napoli è pronto a investire tra i 16 e i 20 milioni per assicurarsi il cartellino, con un contratto quadriennale da 2,8 milioni netti a stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna e Antonio Conte lo considerano il profilo ideale per il ruolo di trequartista nel modulo 3-4-2-1.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Zaniolo al Napoli: può davvero rinascere nel 3-4-2-1 di Conte?

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