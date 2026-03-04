De Bruyne è stato ufficialmente inserito nel gruppo del Napoli in vista delle prossime partite. Il centrocampista belga, considerato un rinforzo importante, ha mostrato nel passato un impatto significativo in campo. Si attende ora il suo ritorno completo all’attività, con la data di rientro ancora da definire. La squadra spera di poter contare presto sulla sua presenza per le sfide cruciali della stagione.

Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!» Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, De Bruyne ‘nuovo acquisto’ di Conte: i numeri del suo peso in campo non mentono, ecco quando può davvero rientrare

De Bruyne, oggi il grande giorno: previsto il suo rientro in gruppo con il Napoli! Ecco quando può tornare tra i convocatiDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...

Infortunati Napoli: De Bruyne torna in città, Anguissa può rientrare per quella partita. Novità più amare per Di Lorenzo, Rrahmani e NeresCalciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per...

Approfondimenti e contenuti su Napoli De Bruyne 'nuovo acquisto' di...

Temi più discussi: Napoli, finalmente De Bruyne: il belga di nuovo in gruppo, ecco quando può tornare in campo; Napoli, De Bruyne rientra in gruppo e vede già il Torino; Napoli, De Bruyne da oggi torna in gruppo. E può essere subito a disposizione; Napoli, quando torna De Bruyne dall'infortunio: la nuova data e le ultime sulle sue condizioni.

Gazzetta dello Sport: Napoli, De Bruyne vede il rientro: pronto per il rush ChampionsCome racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il lungo recupero del fuoriclasse belga è ormai alle battute finali. L’infortunio risale alla sfida contro l’Inter, quando De Bruyne ... napolipiu.com

Napoli, dopo 4 mesi riecco De Bruyne: sarà lui l'uomo in più per la corsa Champions?Il belga da due giorni lavora a pieno ritmo in gruppo e sembrerebbe in corsa per la prima convocazione del 2026 nella sfida con il Torino. L'obiettivo è uno solo: ritornare a giocare la Champions il p ... gazzetta.it

Sal Da Vinci sarà ospite del Napoli al Maradona per la sfida contro il Torino A svelarlo è l'edizione napoletana de La Repubblica, secondo cui l'artista ha accettato l'invito della società partenopea I tifosi avranno dunque occasione per omaggiarlo e per ca facebook

Napoli 2500 anni di storia, alla @LibreriaTheSpark x.com