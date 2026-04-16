Nicolò Zaniolo potrebbe cambiare squadra nella prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Udinese sta considerando di esercitare l’opzione di riscatto dal Galatasaray, che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Il club friulano si sta preparando a questa possibilità, mentre il Napoli tiene d’occhio la situazione senza aver ancora preso decisioni ufficiali.

Nicolò Zaniolo può diventare uomo mercato nella prossima estate. Secondo ‘Sky Sport’, l’Udinese è sempre più intenzionata a esercitare l’opzione di riscatto dal Galatasaray per circa 10 milioni di euro e il Napoli osserva con interesse le evoluzioni. Le ultime novità di ‘Sky Sport’. Zaniolo: l’Udinese prepara il riscatto, il Napoli resta in agguato. La stagione di Zaniolo ha acceso i riflettori su un talento che ha sempre diviso le valutazioni del mercato. Il classe 1999 ha trovato continuità e spazi che in precedenza gli erano stati negati. ‘Sky Sport’ rivela che l’Udinese vuole acquistarlo definitivamente, facendo scattare l’opzione che gli consentirebbe di trattenere il centrocampista oltre il prestito attuale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Zaniolo al Napoli: l’Udinese prepara la sua mossa, il punto di Sky Sport

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