Infortunio Vergara | il punto di ‘Sky Sport’ ecco cosa filtra da casa Napoli

Durante la partita del Napoli contro il Torino, Antonio Vergara ha dovuto lasciare il campo alla fine del primo tempo a causa di un infortunio. La notizia è stata riportata da ‘Sky Sport’ e ha suscitato preoccupazione tra lo staff tecnico e i tifosi azzurri. La partita si è conclusa con la vittoria del Napoli al Maradona, ma l’assenza di Vergara ha attirato l’attenzione generale.

La vittoria del Napoli al Maradona contro il Torino, ha lasciato anche una nota stonata. Antonio Vergara è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo per un problema fisico, generando preoccupazione nello staff di Antonio Conte e tra i tifosi azzurri. “C’è stato un problemino, lunedì farà gli esami, è una fascite plantare, ovvero il legamento che collega il tallone alle dita del piede. Si va dalla banale infiammazione ad altre cose che speriamo gli esami possano scongiurare. Insomma, il suo infortunio ieri è stata l’unica nota dolente della partita.” Un nuovo acciacco che si aggiunge alla lista degli infortunati per Conte. Non resta quindi che attendere per comprendere l’entità del problema di Vergara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Infortunio Vergara: il punto di ‘Sky Sport’, ecco cosa filtra da casa Napoli Infortunio Rrahmani, cosa filtra? Le ultime di Sky SportL’emergenza infortuni è stato il grande argomento di discussione in casa Napoli nel corso delle ultime settimane. Infortunio Neres, ansia in casa Napoli: il brasiliano a rischio forfait contro l’Inter! Cosa filtraA Castel Volturno l’avvicinamento al big match di domenica sera è dominato dall’incertezza sulle condizioni di David Neres. Aggiornamenti e notizie su Infortunio Vergara. Temi più discussi: Come sta Vergara e quando tornano McTominay, Di Lorenzo e Neres: Conte fa il punto della situazione; Napoli-Torino, infortunio per Vergara: le condizioni del 26 azzurro; Vergara: Non è un infortunio ma un problema fivetdo; Vergara si ferma, tegola per Conte. Prime notizie sul suo infortunio. Infortunio Vergara: le condizioni dell’attaccante del Napoli e quanto può rimanere fuori dopo lo stop contro il TorinoInfortunio Vergara: le condizioni dell’attaccante del Napoli e quanto può rimanere fuori dopo lo stop contro il Torino L’atteso anticipo del campionato di Serie A tra Napoli e Torino ha regalato emozi ... calcionews24.com SKY – Infortunio Vergara: lunedì previsti gli esamiNota stonata ieri nonostante la vittoria col Torino. Quale? L’infortunio per Antonio Vergara costretto a uscire a fine primo tempo per problemi fisici. Come sta il talento azzurro? Aggiornamenti arriv ... ilnapolionline.com Infortunio Vergara, confermata la prima diagnosi - facebook.com facebook #Napoli, infortunio #Vergara: è fascite plantare, esami lunedì #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com