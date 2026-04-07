A Reggio Calabria, tre giovani musicisti avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del Primo Maggio nell’Arena dello Stretto. La Città Metropolitana e Studio54network hanno promosso l’RPM Music Contest, una competizione che ha coinvolto diversi partecipanti per selezionare i vincitori. La manifestazione si svolge nell’ambito di un evento tradizionale dedicato alla musica e alla celebrazione del lavoratore.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria e Studio54network hanno dato il via all’RPM Music Contest, una competizione che permetterà a tre giovani musicisti di esibirsi al concertone del Primo Maggio nell’Arena dello Stretto. L’iniziativa nasce per offrire a cantanti emergenti e gruppi musicali una possibilità concreta di farsi notare. In un periodo caratterizzato da una drastica riduzione dei luoghi dove i nuovi artisti possono presentarsi al pubblico, questo progetto si pone come un ponte tra le capacità creative e le reali occasioni di crescita professionale. Il cuore dell’operazione è l’integrazione dei talenti locali nella programmazione ufficiale del ReggioPrimoMaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: 3 giovani musicisti vinceranno il palco del 1° Maggio

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Carburante aerei, allarme a Reggio Calabria. Il sindaco chiede chiarimenti urgenti al Governo: A Reggio Calabria cresce la tensione attorno alla vicenda delle restrizioni nella disponibilità di carburante per gli aeromobili all’aeroporto dello Stretto Tito Minniti. - facebook.com facebook

Aeroporto senza cherosene, l’alert a Brindisi. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara x.com