Yamaha Tracer 7 e Tracer 7 Gt | la maturità è arrivata

La Yamaha Tracer 7 e la versione GT si sono affermate come moto mature, pronte a conquistare il pubblico degli appassionati di turismo sportivo. Dopo aver sfoggiato un aspetto più nudo, ora si presentano come vere sportive da viaggio, con caratteristiche più precise e una guida più affidabile. La svolta è evidente, e i motociclisti che cercano comodità e prestazioni troveranno in queste moto un’ottima scelta.

La Yamaha Tracer 7 e la Tracer 7 GT hanno superato l'esame di maturità. Non sono più naked travestite da turistiche, ma vere sport touring. Il merito parte dal bicilindrico CP2: nato semplice ed economico, si è rivelato un motore compatto, brillante e pastoso, capace di offrire coppia in abbondanza anche senza potenze esagerate. Il vero salto di qualità è però nella ciclistica: nuovo forcellone più lungo, interasse vicino ai 1.500 mm e telaio rinforzato che ora consente di viaggiare anche a pieno carico, con bauletto e valigie omologati insieme. Cresce la stabilità, senza sacrificare l'agilità.

