Yamaha crisi totale | Quartararo rompe con gli ingegneri

Una recente rottura tra il pilota di punta e il team tecnico di Yamaha ha portato a una frattura evidente all’interno della casa motociclistica. La questione riguarda una crisi di nervi legata alla tecnologia, che si manifesta con una separazione tra il campione e il reparto di Iwata. La situazione si aggiunge alle tensioni già presenti nel mondo delle competizioni motociclistiche, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

La crisi di nervi tecnologica che avvolge Yamaha si manifesta con una nuova, netta distanza tra il suo pilota di punta e il reparto tecnico di Iwata. Fabio Quartararo ha infatti comunicato la decisione di distanziarsi dal processo di sviluppo della attuale M1, segnando un punto di rottura psicologico con il progetto V4 dopo aver fornito tutti i back ritenuti necessari per l’evoluzione della moto. Il pilota francese, che ha già raggiunto un accordo per passare alla Honda in vista dell’era degli 850cc nel prossimo anno, non intende più partecipare attivamente ai lavori di miglioramento del prototipo attuale, una scelta dettata da una volontà personale piuttosto che da vincoli contrattuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yamaha, crisi totale: Quartararo rompe con gli ingegneri Notizie correlate Leggi anche: Quartararo ha spinto Yamaha oltre i limiti, come Verstappen con Red Bull, secondo Rins. MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!Il Mondiale 2026 di MotoGP non è ancora iniziato eppure, con una clamorosa “bomba di mercato” a scompaginare i piani, il circus delle due ruote... Contenuti utili per approfondire Quartararo e la crisi Yamaha ad Austin: M1 nelle retrovie«Non mi aspettavo che la gomma cedesse in quel modo». Questa frase, pronunciata da Fabio Quartararo al termine del Gran Premio delle Americhe 2026, sintetizza perfettamente il clima di delusione che ... msn.com Yamaha, digiuno interrotto: Quartararo conquista una pole che mancava da 62 GPFabio Quartararo riporta la Yamaha in pole position. Fine del digiuno per la casa giapponese che non partiva dalla prima casella in griglia da Gp di Mandalika del 2022. Il Diablo, che ha firmato ... sport.sky.it