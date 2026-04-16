XRP e SWIFT | scoperto il ponte tecnologico nel codice R3 Corda

Recentemente sono state individuate delle linee di codice all’interno del database R3 Corda che hanno suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori. Queste righe indicano una possibile connessione tra il sistema di messaggistica finanziaria SWIFT e il registro XRP, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali o conferme in merito. La scoperta ha aperto nuove ipotesi sul funzionamento delle infrastrutture di pagamento e comunicazione tra le istituzioni finanziarie.

Le linee di codice all’interno del database R3 Corda hanno scatenato un terremoto di speculazioni nel settore finanziario, suggerendo una possibile e profonda connessione tra il sistema SWIFT e il registro XRP. Mentre il valore di XRP si attesta intorno a 1,40 dollari con un incremento superiore al 3% nell’ultima giornata di scambi secondo i dati di CoinMarketCap, l’attenzione degli analisti si è spostata su moduli tecnici che potrebbero indicare un ponte diretto tra le istituzioni legate alla rete globale dei pagamenti e l’infrastruttura di Ripple. I segnali nascosti tra le righe del codice R3 Corda. Un’analisi approfondita della struttura software di R3 Corda ha portato gli esperti a individuare elementi che puntano verso un’integrazione tecnologica senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP e SWIFT: scoperto il ponte tecnologico nel codice R3 Corda Notizie correlate Samsung Galaxy Z Wide Fold: scoperto nel codice One UI 9 il nuovo formato più ampio per il 2026.Samsung sembra intenziosa a rivoluzionare ulteriormente il mercato degli smartphone pieghevoli con un nuovo modello, il Galaxy Z Wide Fold,... Scoperto il codice segreto di Hamas: così scatenò l'attacco del 7 ottobreSecondo i media israeliani, l’esercito avrebbe identificato nei telefoni sequestrati ai miliziani un codice digitale già usato in precedenti piani...