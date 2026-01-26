WWE | La leggenda Hall of Fame Jeff Jarrett smentisce le voci su Vince McMahon

Recentemente, Jeff Jarrett, membro della WWE Hall of Fame, ha chiarito alcune voci riguardanti Vince McMahon. In un contesto che include nomi come Steve Austin, Shawn Michaels e Ric Flair, si è spesso associati a figure storiche del wrestling del Sud. Tuttavia, Jarrett ha voluto precisare alcuni aspetti, contribuendo a una comprensione più precisa di queste figure e del loro legame con la storia della WWE.

Quando si menzionano i nomi di “ Stone Cold” Steve Austin, Shawn Michaels, Ric Flair, Dusty Rhodes, The Rock ‘n’ Roll Express, Junkyard Dog, i Fabulous Freebirds, la dinastia Von Erich e Jerry “The King” Lawler, alcuni potrebbero immediatamente etichettarli come wrestler del Sud, i preferiti dai fan, che un tempo lavoravano per l’ex presidente e CEO della WWE, Vince McMahon. E mentre alcuni credono che i wrestler nati o diventati famosi nel Sud non siano stati trattati da McMahon allo stesso modo dei loro colleghi del Nord, “Double J” Jeff Jarrett non è d’accordo. Molti dei nomi sopra elencati sono diventati icone focali per la compagnia, vincendo persino i campionati più prestigiosi che si possano immaginare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

