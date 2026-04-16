WWE | La situazione di Nikki Bella si complica

Si avvicina il weekend di WrestleMania, l’evento più atteso nel calendario WWE, con l’inizio previsto tra poche ore. Tuttavia, nelle ultime ore si sono susseguite voci che indicano possibili modifiche alla programmazione del Women Tag Team Ladder Match. La situazione di Nikki Bella, coinvolta in questa vicenda, si sta complicando, generando incertezza sulle modalità di svolgimento dell’incontro.

Manca ormai pochissimo all’inizio del weekend più incandescente di casa WWE: l’evento più importante dell’anno, WrestleMania, sta per iniziare. Eppure sembra che qualcosa sia destinata a cambiare ancora, nello specifico la schedule del Women Tag Team Ladder Match. Da un paio di settimane siamo in stand by, in attesa di aggiornamenti di qualunque tipo sulla situazione di Nikki Bella, che ha riportato un infortunio alla caviglia durante uno scontro fisico con Lash Legend, ma da parte delle fonti ufficiali tutto tace. La caviglia di Nikki Bella dà ancora problemi?. Stando a quanto riportato da Ringside News le condizioni di Nikki Bella non sono delle migliori.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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