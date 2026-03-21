WWE | Nikki Bella confusa dall’improvviso cambio di ruolo

Nikki Bella è tornata di recente in WWE, suscitando reazioni tra i fan e i colleghi. Durante il suo ritorno, ha espresso confusione riguardo a un improvviso cambio di ruolo, che ha modificato le sue aspettative. La wrestler ha condiviso di essere sorpresa da alcune decisioni prese dietro le quinte, lasciando intendere che non si aspettava certe evoluzioni nella sua storyline.

Il recente ritorno di Nikki Bella in WWE continua a far discutere, non solo per il suo ruolo nelle storyline, ma anche per alcune scelte creative che hanno lasciato perplessa la stessa protagonista. La Hall of Famer è infatti tornata rapidamente a essere babyface dopo un turn heel avvenuto pochi mesi prima, generando confusione. Durante una recente intervista, Nikki Bella ha ammesso apertamente di non aver compreso fino in fondo questa decisione, sottolineando come il cambio sia arrivato in modo piuttosto improvviso anche per lei. Il cambio improvviso di allineamento. Nikki Bella aveva effettuato il suo turn heel nel novembre 2025, attaccando Stephanie Vaquer nel tentativo di tornare nella scena titolata femminile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nikki Bella confusa dall’improvviso cambio di ruolo Articoli correlati Leggi anche: WWE: Nikki Bella Stuzzica Stephanie Vaquer WWE: Nikki Bella non è contenta della sua attuale gestione?Ultimo aggiornamento riguardante lo status di Nikki Bella in WWE: in seguito alle sue recenti dichiarazioni, l’ex campionessa delle divas ha... Aggiornamenti e notizie su Nikki Bella WWE: Le Bella Twins si preparano al ritiro, ecco quandoNikki e Brie Bella sono tornate in WWE ad un anno esatto di distanza, sfruttando la Royal Rumble per reinserirsi nella divisione femminile. Dopo settimane ad attendere un’opportunità titolata, le Bell ... spaziowrestling.it Nikki Bella and Brie Bella Announce Future Plans on WWE RAWNikki Bella and Brie Bella are putting the WWE women’s roster on notice. WWE RAW is in Philadelphia this week, and the show featured an appearance by The Bella Twins. After cutting a promo that ... sports.yahoo.com